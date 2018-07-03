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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bisiklet: Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları - SAKARYA

Bisiklet: Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları - SAKARYA

- Sporcuların hazırlıkları - Yarışlardan detaylar - Sporculara madalyalarının verilmesi - Birinci olan Ahmet Örken'in röportajı - Organizasyonun ilk gününde zamana karşı yapılan yarışlar sonunda büyük erkeklerde Sakarya Salcano takımından Ahmet Örken birinci, Torku Şekerspor'dan Muhammet Atalay ikinci, Ferit Can Şanlı ise üçüncü olduSAKARYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Sakarya 'da düzenlenen Argon 18 Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları'nın ilk günü tamamlandı.Organizasyonun ilk gününde sporcular, Söğütlü ilçesi festival alanındaki Akçakamış parkurunda zamana karşı yarıştı. Büyük erkekler, genç erkekler, master erkekler +35, master erkekler +40, master erkekler +50 ve büyük kadınlar kategorilerinde yapılan yarışlarda 184 sporcu mücadele etti.Yarışlar sonunda büyük erkeklerde Sakarya Salcano takımından Ahmet Örken birinci, Torku Şekerspor'dan Muhammet Atalay ikinci, Ferit Can Şanlı ise üçüncü oldu. Ahmet Örken, elde ettiği başarıyla bu kategoride beşinci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Yarışları Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar da izledi.Vali Yardımcısı Çiçekli, yaptığı konuşmada, ilk günkü yarışların Akçakamış parkurunda gerçekleştirildiğini belirterek, "Yarışların Sakarya 'mıza gelmesinde emeği geçen başta Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve yönetim kuruluna, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Söğütlü Belediyesine ise ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Sporcu kardeşlerimize güzel mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Çelikel ise gençlerin bisiklete binme alışkanlığını geliştirmek için açtıkları bisiklet kulüplerinin çalışmalarının meyvesini bugün aldıklarını belirterek, " Sakarya lı bisikletçilerimiz de ülkemizde, Avrupa'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde söz sahibi olacak. Başarılarını hep birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.Yol yarışlarının yapılacağı organizasyonun ikinci günü, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi Valilik önünden başlayacak.

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