Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Bir faul bile alamadık' - KAYSERİ

'Bir faul bile alamadık' - KAYSERİ

"Bir faul bile alamadık" - KAYSERİ, - Kayseri spor - Beşiktaş maçının ardından - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir konuşmasıBaşkan Bedir'den hakem tepkisi - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir:"(Beşiktaş maçı) Verilmeyen penaltılar var. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldı, kaburgaları kırıldı. Bir faul bile alamadık" - "Bu tarzda oynayıp bu şekilde puan kaybetmek gerçekten üzücü"KAYSERİ (AA) - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la yaptıkları maça ilişkin "Verilmeyen penaltılar var. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldı, kaburgaları kırıldı. Bir faul bile alamadık." dedi.
Bedir, sahalarında 2 - 2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Hakemin verdiği kararları eleştiren Bedir, şunları kaydetti:"Tribünden izlediğim kadarıyla VAR'ı izlemedim. Detaylarını görmedim ama iyi bir gözüm olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen penaltılar var. Oyuncumuz Mensah hastaneye kaldırıldı, kaburgaları kırıldı. Bir faul bile alamadık. Bakın taraftarın tepkisini görüyorsunuz. Görmemiştir, iyi niyetlidir ama bu kadar kritik bir maçta, puan savaşının olduğu maçta eğer bu arkadaşımız acemiyse bu maça verilmemeliydi. Ustaysa da başka türlü gösterirdi ustalığını. Ben Beşiktaş camiasına ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Güzel bir havada iyi bir maç oynamak isterdik. Oynadık. Kendileriyle de ilgilendik ama istediğimizi alamadık.""Şu anda mağlup bir takımın başkanı gibi konuşuyorum." diyen Bedir, "Bu tarzda oynayıp bu şekilde puan kaybetmek gerçekten üzücü. Bundan sonra hem takımıma hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Hastane 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflarİM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflar
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel KarelerBeşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel Kareler
Galatasaray - Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray - Akhisarspor Maçından Kareler
Kasımpaşa - Galatasaray Maçından KarelerKasımpaşa - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı