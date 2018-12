Bileğinin gücüyle engelleri aşarak Dünya 3.'sü oldu İzle

-Yıldırım'ın eşi ile birlikte televizyon izlemesi

- Kocaeli’de yaşadığı trafik kazası sonrasında yürüme kabiliyetini kaybederek evinden dışarı çıkamayan Meryem Yıldırım, spor ile tanıştıktan sonra hayata tutundu. Katıldığı bilek güreşi ve halter müsabakalarında onlarca madalya kazanan Yıldırım, “Sporu herkese tavsiye ediyorum. Yeter ki insan istesin” dedi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Meryem Yıldırım, 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında yürüme kabiliyetini kaybetti. Kaza sonrasındaki engeli sebebi ile kendisini eve kapatan Yıldırım, sporla tekrar hayata bağlandı. Yürüyemediği için insanlardan uzaklaşan ve evden dışarı çıkmak istemeyen Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde hayata geçirilen “Aşmak İçin Hareket” projesi kapsamında evine gelen spor koordinatörlerinin tavsiyesi üzerine sporla tanıştı. Teklifi dışarı çıkmak istemediğini belirterek reddeden Yıldırım, yetkililerin ısrarı üzerine spora başlayınca bilek güreşi ve halter dallarında katıldığı Türkiye ve uluslararası şampiyonalarında madalya üzerine madalya kazandı. Tekerlekli sandalyede bileğinin gücüyle Dünya 3.'sü oldu Eşi de kendisi gibi engelli olan Meryem Yıldırım, spor hayatına atıldıktan sonra 2016 yılında haltere başladı.

Haftanın 3 günü Büyükşehirin engelli aracı ile Başiskele'deki evinden alınan Yıldırım, İzmit ilçesinde bulunan SEKASEM Kadın Spor Eğitim Merkezi’ne götürülüyor. Spora ilk başladığı yıl büyük başarılar elde eden Yıldırım, katıldığı Türkiye şampiyonalarında bilek güreşi ve halter dallarında Türkiye birinciliği elde etti. Spora azimle devam eden Yıldırım, 2017 yılında ise tekrar Türkiye engelli bilek güreşi ve halter şampiyonu, 2018 yılında ise Türkiye engelli bilek güreşi ve halter şampiyonu ve 61 ülkenin katılımı ile Antalya’da düzenlenen Dünya Engelli Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Dünya 3.’sü oldu. Her insanın birer engelli adayı olduğunu söyleyen Meryem Yıldırım, engelli bireylerin hayata tutunmaları gerektiğini ifade etti.

“Hayatta hiç pes etmedim” Spora başladıktan sonra hayata azimle tutulduğunu kaydeden Yıldırım, “Hayatta hiç pes etmedim. Kurslara gittim, spora başladım. Halterle tanıştım daha önce. Haltere başlayınca hocamız Nurcan Gündüz sayesinde bırakmadım, devam ettim. Daha sonra yarışmalara gittik. Gittiğimiz yarışmalarda ilk sene 2.’lik aldım. Halterde 1.’liği getirdim, bilek güreşinde de ilk seneden 1.’liği getirdim. Daha sonraki yılda halterde ve güreşte birinciliği getirdim. Türkiye yarışmalarından hep madalyalarla döndüm. Hocalarımı mahcup etmedim. Spor yaşadığım kazayı bana unutturdu. Zevkle bağlı olduğumuz sporu seve seve yapıyoruz. Sporun faydası en azından kollarımıza oldu. Spor sayesinde çevremiz, arkadaşlarımız oldu; sosyalleştik. Eşim de benim gibi engelli. Allah’a hamd olsun, ikimiz de başarılıyız, kendimizi de hiç engelli olarak görmüyoruz” dedi.

“Her insan engelli adayıdır” Her insanın birer engelli adayı olduğunu ve bu düşünce ile engellilerin hayata bağlanması gerektiğini ifade eden Meryem Yıldırım, “Sporu herkese tavsiye ediyorum. Yeter ki insan istesin. Bence insan yeter ki akıldan engelli olmasın. Bunun dışında insan hiç engelli değildir. Neden engelli olayım ki ben. Aklım yerinde, aklım her yere beni yönlendiriyor. Gözlerim görüyor, kollarım çalışıyor. Normalde vücutları sağlam olanlar da birer engelli adayıdır. Tüm insanlar engelli olursa bu hayat nasıl devam edecek? Etmez, o yüzden içeriden çıkmayalım falan düşüncesi olmasın. Hep dışarı çıkın. Çevreniz olsun, spor yapın, arkadaşlarınız olsun” diye konuştu.

“O bütün engelli kardeşlerimize örnek olsun” Tüm engellileri hayata kazandırmak için çalışmalarını yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Engelli Branşı Koordinatörü Şerife Duran, Meryem Yıldırım’ın azmi ile tüm engellilere örnek olduğunu belirterek, “Biz Meryem’le bu işe başladıktan sonra tanıştık. Biz bütün engelli bireyleri projemiz kapsamında spora, sporla hayata bağlamak istedik. Meryem’i söylediler bize. Meryem’in evine gittik. Tabii Meryem istemedi ilk başta. Engelinden dolayı dışarıya çıkmak istemedi. Ama biz onu ikna ettik. Şu anda çabasının karşılığını görüyor. Azmi ile hiç yılmadı, idmanlarına hep katıldı.

Biz de evinden aldık, evine bıraktık. Sürekli çalıştı, dünya şampiyonluğuna kadar geldi. Dünya şampiyonluğuna ilk defa katılıyor olmasına rağmen 3. oldu. Bir dahaki dünya şampiyonasında ondan şampiyonluk bekliyoruz. O da azmini gösteriyor ve kendisi severek sporunu yapıyor. O bütün engelli kardeşlerimize örnek olsun. Hiçbirisi evde kalmasın” şeklinde konuştu.