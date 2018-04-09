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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bileği ile dünyayı devirmek istiyor - KASTAMONU

Bileği ile dünyayı devirmek istiyor - KASTAMONU

- Antrenmandan detaylar - Hasan Tetik'in arkadaşıyla bilek güreşi antrenmanı yapması - Tetik ile röportaj - Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda şampiyon olan, ikişer dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan milli sporcu Hasan Tetik'in hedefi, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olmak - Hasan Tetik: " Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Bilek güreşinde milli sporcu Hasan Tetik, sağ ve sol kolda elde ettiği başarılarını dünya şampiyonluğuyla süslemek istiyor.En son Antalya'da 15 - 17 Mart tarihlerinde Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda tüm rakiplerini yenen Hasan'ın Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra ikişer dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunuyor. Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul'u 2. sınıf öğrencisi Hasan, AA muhabirine, bilek güreşine 9 yaşında başladığını belirtti.
Yalova'daki mahallelerinde arkadaşlarıyla amatörce bilek güreşi yaparak spora başladığını anlatan Hasan, "Bir abimizin çatı katında bilek güreşi masası vardı. Ben de oraya gittim. Orada arkadaşlarımı yendim. Arkadaşlarımı yendiğimi görenler beni bilek güreşi salonuna çağırdılar." dedi.
Ailesinin önceleri bilek güreşi yapmasına karşı çıktığını söyleyen Hasan Tetik, şöyle devam etti:"Ailem ilk yıl bilek güreşi yapmamı istemedi. Daha sonra ailemi razı ettim. Şampiyonalara katıldığım ilk sene Türkiye dördüncüsü oldum. Daha sonra sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Polonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldum. Şu an kariyerimde iki dünya, iki Avrupa üçüncülüğüm var. En son 15 - 17 Mart tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 58 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye birincisi oldum. Hiç yenilmeden şampiyonluğa ulaştım. Kastamonu Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil ettim." - "Kendi kilomda rakiplerime korku salmaya başladım"Bilek güreşine ilk başladığında hayalinin Avrupa ve dünya şampiyonalarını katılmak olduğuna işaret eden milli sporcu, hayallerini gerçekleştirdiğini kaydetti.
Kendine yeni hedefler koyduğunu vurgulayan Hasan, şunları söyledi:"Hayallerimi gerçekleştirdim. Şimdiki hedefim ise bu sene Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İleride kendime bir spor salonu açıp öğrenci yetiştirmeyi hedefliyorum. Onların da benim gibi başarılı sporcular olmalarını istiyorum. Kendi kilomda rakiplerime korku salmaya başladım. Allah onların yardımcısı olsun."

Çatı Katı Sağ ve Sol Şampiyon Milli Sporcu Bilek Güreşi 

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