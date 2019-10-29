Bilal Şar: 'Yüreğini ortaya koyan bir Eyüpspor vardı'



- Eyüpspor Teknik Sorumlusu Bilal Şar, Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ettikleri mücadelede yüreğini ortaya koyan bir Eyüpspor izlediklerini söyledi.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında iç sahada karşı karşıya geldiği Konyaspor’u uzatmalarda 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Eyüpspor Teknik Sorumlususu Bilal Şar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupada tur atladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Şar, “Ligde genç takımla mücadele ediyoruz. Kulüp başkanımız ve belediye başkanımızın destekleriyle oluşum içerisindeyiz. Gençlere inanıyoruz, güveniyoruz. Konyaspor’un baskısıyla bize zor durumda bıraktı. İyi bir savunma yapmamız gerekiyordu. Kontra ataklarla istediğimiz hedefe ulaşmak istiyorduk. Bunu zaman zaman gösterebildik. Yüreklerini ortaya koyan bir Eyüpspor vardı. Bu maç bir patlama olarak lehimize döndü. Bundan sonraki maçlarda da mücadeleyi neticeye çevirip gitmek istiyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayarak, “Cumhuriyet bayramı Türk milletine hayırlı olsun. Bu bayramı biz de maçtan sonra yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.



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