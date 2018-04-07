Bilal Erdoğan: ''Başarmak istediğimiz şey, bütün değerlerin yeniden ihyası'' - KASTAMONU
- 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın konuşması - Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması - Erdoğan'ın ok atması - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı'nın ok atması6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan: - "Dünyada kültürlerin kültürleri baskılaması adeta kabak tadı veriyor. Her kültür, her millet kendi değerlerini yüceltme ve yaşatma hakkına sahip. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü söz konusu değildir"KASTAMONU (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyada kültürlerin kültürleri baskılaması adeta kabak tadı veriyor. Her kültür, her millet kendi değerlerini yüceltme ve yaşatma hakkına sahip. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü söz konusu değildir." dedi. Erdoğan, Uzunyazı Havaalanı mevkisinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kastamonu Belediyesi ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Kastamonu bölge elemelerinin açılışına katıldı.