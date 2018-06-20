Bifouma: 'Ankaragücü, kariyerim açısından iyi bir proje' - ANKARA İzle
Bifouma: " Ankara gücü, kariyerim açısından iyi bir proje" - ANKARA - MKE Ankara gücü'nün yeni transferi Thievy Bifouma'nın imza töreni - MKE Ankara gücü'nün yeni transferi Thievy Bifouma'nın konuşması" Ankara gücü, kariyerim açısından iyi bir proje" - MKE Ankara gücü'nün yeni transferi Bifouma:"İspanya'ya imza atacaktım, son dakikada Ankara gücü'ne karar verdim" - "İyi bir takım kurarsak Avrupa kupaları için oynayabilir, hatta 'Dört büyükler'le bile rekabete girebiliriz" - "İspanya'da veya İtalya'da oynayan birçok arkadaşım beni arayıp Türkiye'yi soruyor. Buraya gelmek istediklerini belirtiyorlar"ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - MKE Ankara gücü'nün yeni transferi Thievy Bifouma, Ankara gücü'nün çok popüler bir kulüp olduğunu belirterek, " Ankara gücü, kariyerim açısından iyi bir proje." dedi. Başkent ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bifouma, önemli ve büyük bir camiaya geldiği için gururlu olduğunu söyledi.
MKE Ankara gücü hakkında bilgisi olduğunu dile getiren Kongolu futbolcu, "Başkanımızın da bahsettiği gibi burası büyük bir proje. Ankara gücü, kariyerim açısından iyi bir proje. Bunun içinde yer almak gurur verici." ifadelerini kullandı.Geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 6 gol kaydeden Bifouma, Fransa'da birçok Türk arkadaşı olduğunu ve hepsinin de Ankara gücü ile ilgili olumlu konuştuğunu belirterek, "Zaten Ankara gücü hakkında bilgi sahibiyim. Fransa'daki arkadaşlarımla da konuştum. Ankara gücü'nün büyük bir camia olduğunu söylediler. İspanya'ya imza atacaktım, son dakikada Ankara gücü'ne karar verdim. Ankara gücü için yeniden Türkiye'ye geldim." diye konuştu. - "Avrupa kupaları için oynayabiliriz"İki sezon önce bir diğer Ankara ekibi Osmanlıspor'da da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, MKE Ankara gücü'nün hedefleri olan bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "İyi bir takım kurarsak Avrupa kupaları için oynayabilir, hatta 'Dört büyükler'le bile rekabete girebiliriz." şeklinde görüş belirtti. MKE Ankara gücü'nün çok sayıda taraftara sahip olduğunu ve kendisini heyecanlandırdığını aktaran Bifouma, "Açıkçası taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Onlarla yakında statta buluşacağız." ifadelerini kullandı.Türkiye'ye gelmeden önce kendisine bazı kişilerin kaliteli bir lig olmadığını söylediğini dile getiren Bifouma, şunları kaydetti:"Türkiye'de oynadıktan sonra söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını gördüm. İspanya'da veya İtalya'da oynayan birçok arkadaşım beni arayıp Türkiye'yi soruyor. Buraya gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bana Türkiye ile ilgili düşüncelerimi soranlara hep olumlu referans veriyorum."