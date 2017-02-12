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12 Şubat 2017 Pazar günü yayınlandı
Beyaz Futbol'da sinirler gerildi Haberi

Beyaz Futbol'da sinirler gerildi Haberi

Bursaspor-Fenerbahçe maçında sahaya girerek Volkan Şen'e saldırmak isteyen Bursaspor taraftarını, Bursaspor yöneticisi karakoldan alarak evine bıraktı.

Ertem Şener Bursaspor Sinan Engin Fenerbahçe Beyaz Futbol 


Skandal paylaşım yetmezmiş gibi Beyaz Futbol canlı yayına bağlarak yaptığı hareketi savundu.

Bu hareketleri ve konuşma tarzı Sinan Engin ve Ertem Şener'i oldukça sinirlendirdi.

Erteş Şener, Bursaspor Yöneticisi Hakan Dinçtürk'e 'sen nasıl adamsın' diyerek tapki gösterdi.

İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIM

Volkan Şen'e saldıran taraftarı Bursaspor Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dinçtürk emniyetteki işlemlerin ardından çıkardı. Dinçtürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ' Kardeşimizi ailesine emanet ettik, Allah'ın izniyle. ' ifadelerini kullandı.



Ertem Şener Hakkında
İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Radyo ve televizyon programlarında çalışarak hayatına başlamıştır. Ertem Şener televizyonda futbol maçlarında spikerlik yapmaktadır. Günümüzde ise spikerlik yerine sunuculuk yapmaktadır. TGRT, Star TV, Kanal D, Kanal 6 ve Beyaz TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Şimdi ise Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programı sunmaktadır....
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Sinan Engin Hakkında
Türkiye U-17kez de Türkiye U-21 Türk milli takım forması giymiştir. Ümit Milli Takım Menajerliği yapan Engin, Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev almıştır. Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve bir süre futbolculuk kariyerini sürdürdü. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden E...
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