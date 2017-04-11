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11 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Beyaz Futbol'da kopartan Goethe muhabbeti

Beyaz Futbol'da kopartan Goethe muhabbeti

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar için ' Ahmet Goethe Çakar ' sloganı attı. Stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

Tolstoy Goethe Ahmet Çakar Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol 

Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Goethe mi Tolstoy mu tartışması yaşandı. Bu arada Ahmet Çakar'ın kafasının Goethe'nin fotoğrafına montaj yapılması, stüdyoda kahkaha tufanına neden oldu.

Ahmet Çakar Hakkında
Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında
Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Derin Futbol, Ve Gol, ve Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe programlarında yorumcudur. Kütahyalı, Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de anahaberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ...
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