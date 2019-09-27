Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Beto’nun gözü Avrupa’da

Beto’nun gözü Avrupa’da

-İdmandan genel ve detay görüntü

Tarım Maraton Leon Forma Basın Mensupları 

--Beto röp.

- - Göztepe'nin başarılı kalecisi Beto:- "Takımımla Avrupa'da oynamayı çok istiyorum" İZMİR

- Göztepe’nin kaptanı Beto, sarı-kırmızılı formayla Avrupa’da mücadele etmeyi çok istediğini söyledi.

Göztepe’nin deneyimli file bekçisi Beto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başlayamadıklarını söyleyen başarılı eldiven, galibiyetlerin sürmesi gerektiğinin altını çizdi. 37 yaşındaki futbolcu, “Çok çalışmamıza rağmen lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak Konyaspor maçında çalışmalarımızın karşılığını aldık ve galip geldik. Bu galibiyetin anlam kazanması için bu hafta da kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. "Takımı iyi yerlere getirmek için çalışacağız" Takıma katılan oyuncularla birlikte Göztepe’yi iyi yerlere getirmek için mücadele vereceklerini söyleyen Portekizli file bekçisi, “Önemli oyuncuları kadromuza kattık. Yeni transferlerin en kısa sürede adapte olup takıma çok iyi şeyler katacağına inanıyoruz. Sadece onlar da değil, lig uzun bir maraton, herkese ihtiyacımız olacak bu süreçte. Sadece Beto, Napoleoni, Castro değil, herkese ihtiyacımız olacak. Takımı iyi yerlere getirmek için çalışacağız” dedi.
Kupada da iddialı Göztepe formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediğinin altını çizen Göztepe'nin kaptanı, “Rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu hep böyle olacak. Avrupa'da mücadele etmeyi hem taraftarımız hem takımımız hem de ben çok istiyorum. Takımımı Avrupa'da temsil etmeyi, takımımla Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ancak maç maç düşünmemiz lazım. Önümüzdeki müsabakalarda gerekli puanları alıp Avrupa kupalarına gidebilirsek çok mutlu oluruz. Türkiye Kupası'nda da her maçta galibiyet için sahada olup, onda da finale kadar gidip, belki kupayı alıp Göztepe'yi çok iyi yerlere getirmek istiyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı