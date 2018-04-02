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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Besim Durmuş: “Sahadaki mücadeleden memnunum”

Besim Durmuş: “Sahadaki mücadeleden memnunum”

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş maçın ardından basın toplantısı

- ADANA

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- Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, “3-0 öne geçeceğimiz maçta bir anda 2-0 geriye düştük. 2 tane arka arkaya goller oldu” şeklinde konuştu.
Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, “İlk 15 dakikanın dışında maç boyunca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sahadaki mücadeleden memnunum. Bu haftalarda puan veya puanlar çok değerli. 3-0 öne geçeceğimiz maçta bir anda 2-0 geriye düştük. 2 tane arka arkaya goller oldu. Gol değerli, biz bunu bugün başaramadık. Deplasmanda 3 net pozisyonumuz var. Bunları atsak oyunun üstünlüğü tamamen bize dönecek. Mağlup olmamıza rağmen oyuna ortaktık. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Adanaspor değerli 3 puan aldı. Her hafta final oynayacağız. Bugün kaybedilen 3 puan bizim için çok üzücü. Bunu burada bırakıp hatalarımızdan ders çıkartıp içerideki maçlarda seyircimizin desteğiyle kazanarak camiamızın beklentisine lig sonunda cevap vereceğiz“ şeklinde konuştu.

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