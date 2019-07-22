Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaşlı efsane futbolcular Hatay’da

Beşiktaşlı efsane futbolcular Hatay’da

Futbolculardan dernek ziyareti

Tezahür Tezahürat Eski Futbolcu Rektör 

-Dernekte futbol ziyareti
-Kartal Yuvası ziyaret
-Samet Aybaba’ya ilgi
-Futbolcular toplu fotoğraf
-Dernek Başkanı röportaj
-Taraftarlar tezahürat

- - Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Zafer Öğer gibi efsane futbolcular Hatay’da Beşiktaşlılarla buluştu HATAY

- Beşiktaş’ın efsane futbolcuları Hatay’da Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi. Hatay’da 35.’si düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası finali öncesi Beşiktaşlı efsane futbolcular, Hatay protokolüyle şöhretler mücadelesi yapmak için Hatay’a geldi. Beşiktaş efsaneleri Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Oktay Aydaz, Saffet İşler, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Olcay Doğu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman, ilk olarak Hatay Beşiktaş Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Efsane isimler daha sonra Antakya Kartal Yuvası’nda Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlar bir dönem Beşiktaş Teknik Direktörlüğü de yapan Samet Aybaba’ya yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaşlı eski futbolculara Hatay ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, “Bu akşam Hatay protokolü ile beraber gösteri maçı yapacaklar. Bu kapsamda Beşiktaş Kartal Yuvası’na da geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz, Beşiktaş taraftarlarımızla güzel bir olgu oluştu. Hepsiyle hatıra resimleri çekildiler. Hepsine Hatay’a geldikleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş” dedi.
Beşiktaşlı efsane futbolcular, Beşiktaşlı taraftarların tezahüratlarıyla alandan ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı