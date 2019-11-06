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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ: “Seriyi devam ettirmek istiyoruz”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ: “Seriyi devam ettirmek istiyoruz”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Allah 


- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Türkiye Kupası’nı kazanmayı amaçladıklarını söyleyerek, Denizlispor maçıyla ligde seriyi devam ettirmek istediklerini ifade etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Kura Çekimi’nde 24 Erzincanspor ile eşleşen Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’nın çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Kocadağ, “Türkiye Kupası önemli bir organizasyon, bizim de önemsediğimiz bir kupa. Beşiktaş, adının olduğu yerde kupanın sahibi olmak için elinden geleni yapar. Erzincan güzide bir kulübümüz. Erzincan’a gitmekten keyif alacağız. İnşallah kazasız belasız şekilde gideriz ve turu da geçmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
“Üst sıralarda olacağız” UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak olan Braga maçının ülke puanı için önemli olduğunu söyleyen Kocadağ, “Avrupa’da başarı ülke puanı için çok önemli. Başarılı şekilde dönmek istiyoruz. Ligde de 2 galibiyetlik bir serimiz ve son 4 maçta topladığımız 10 puan var. Milli maç arası öncesinde Denizlispor maçını da kazanarak üst sıralarda olacağız” diye konuştu.

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