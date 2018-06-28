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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan görüntüler

Minyatür Sohbet Toplantısı Toplantı Rektör Basın Mensupları 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde basın mensuplarına açık yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Siyah-beyazlılar daha sonra istasyon çalışmasının ardından pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda ayrıca minyatür kalede maç gerçekleştirildi.
Negredo yarın katılacak Yeni sezon için yapılan antrenmanların ilk iki güne katılamayan İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun yarın takıma dahil olacağı belirtildi. İzinli olan Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Gary Medel ve Ryan Babel ise Slovakya'daki kampta kadroya katılacak. Antrenmanda ayrıca 21 yaş altı takımından; Süleyman Selak, Ege Atlam, Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü, Erdem Seçgin ve Oğuzhan Aydoğan de yer aldı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 15.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
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