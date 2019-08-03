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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Antrenmandan detaylar

- VİYANA

Rektör Hazırlık Maçı 


- Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Saalfelden kasabasında yağmur altında sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yoğun yağmur altında geçen antrenman ısınma koşuları ile başladı.
5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş’ın dördüncü hazırlık maçı yarın Beşiktaş’ın son hazırlık maçı ise, yarın Brescia Calcio ile olacak. Groedig Goldberg Stadyumunda yapılacak mücadele yerel saat ile 17.00’de başlayacak.
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