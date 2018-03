Beşiktaş TV, yeni merkezine taşındı Haberi

-Pasta kesilmesi

-Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları



- - Fikret Orman: “Umarım Beşiktaşlılara her programı izletiriz”- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman:- “3 sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz” İSTANBUL



- Beşiktaş TV, Vodafone Park’ın içinde yer alan yeni merkezine taşındı. Açılışı yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, amaçlarının her programı Beşiktaşlılara izletmek olduğunu belirtirken, bu sene üst üste 3. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini de sözlerine ekledi. Beşiktaş TV, Vodafone Park’ın içinde kurulan yeni merkezine taşındı. HD yayına geçen ve bundan sonra yayınlarını yeni merkezinde yapacak olan BJK TV'nin açılışını Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaptı. Orman’a açılışta siyah-beyazlı ekibin eski yöneticisi ve BJK TV’nin kurucusu Reha Muhtar da eşlik etti. Kurdelenin kesilmesinin ardından Fikret Orman, yeni stüdyoları gezerken, ardından da açılış için Reha Muhtar’la birlikte pasta kesti. Yöneticiler Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık ve Cihat Kumuşoğlu da açılışta yer alan diğer isimlerdi. “Artık yere daha sağlam basacağız” Beşiktaş TV’nin taşınmasıyla Beşiktaş’ın bütün kurumlarının bir arada olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Dışarıda hiçbir şeyimiz kalmadı. Stadı yıkarken televizyonu taşımıştık. Kira maliyeti ve bizden ayrı olmasının getirdiği personel maliyeti vardı. Umarım Beşiktaşlılara hoş programlar izletiriz” dedi.

Beşiktaş’ın çok iyi bir kadrosunun olduğunun altını çizen Orman, “Beşiktaş'ın bu kadrosuyla normalde olması gereken yer şampiyonluk. Şanssız puanlar kaybettik. Artık daha sağlam adımlarla basma gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

“Herkesin hedefi var” Kendisinin başka takımlarla ilgili, ‘küçük takımlar’ ifadesini kullanmadığını söyleyen Fikret Orman, “Benim ağzımdan çıkmayan bazı metinleri okudum ‘küçük takımlar’ diye. Ben böyle ifadelerde bulunmadım. Herkesin bir hedefi var. Zor bir süreç olacak. Şu anda Türkiye’de, Avrupa'daki en rekabetçi ligi yaşıyoruz. Bunun futbolseverler olarak da, futbolcular olarak da keyfini çıkartmak gerekiyor” açıklamasını yaptı. “Futbolda dün yoktur” Başakşehir karşısında siyah-beyazlı takımın oynadığı futbolu da eleştiren Fikret Orman, “Başakşehir maçını kaybetmemizden daha fazlası, oynadığımız oyundu. Bu futbol, bizim özeleştiri yapmamızı gerektirecek bir durumdu. Rakibimizin önemli oyuncuları yoktu, 10 kişi oynamalarına rağmen kaybettik. O bizim açımızdan iyi bir durum değildi. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur. Başarıların da başarısızlıkların da dünü yoktur. Önümüzde 8 maç var. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı, önüne gelecektir, bundan eminim. Önemli olan önümüze gelmesi değil Beşiktaş'ın ne yapacağı. Şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Üç sene üst üste şampiyonluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kendisinin Ümraniye’ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili de konuşan Orman, “Benim Ümraniye'ye gitmem önemli değil. Orada teknik direktörümüz Şenol Güneş ve ekibi var. Camia lideri olarak orada arkadaşlarımıza destek olmak manasında gitmeye gayret ediyorum” ifadelerini kullandı. “Daha fazla puan toplamamız gerekiyordu” Puan durumunda şu anda istemedikleri bir noktada olduklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “İstemediğimiz bir noktadayız. Daha fazla puan toplamamız lazımdı. Futbol yorumcusu değilim. Beşiktaş tarafıyım, yorum yapamam. Bizim işimiz önümüzle alakalı, geçmişle değil. Önümüzde yapacağımız şeyler önemli” dedi.

Vodafone Park’taki bütün tesisleri bitirdiklerinin de altını çizen Orman, şöyle konuştu: “Yakında restoranları açacağız. Ümraniye'deki futbol akademisine büyük yatırım yapacağız. Oranın bürokratik işleriyle uğraşıyoruz. Orman Bakanlığı’na gittim. İyi gelişiyor ama biraz hızlanmamız lazım ki lig bitince oraya başlayalım. Gerede'de bir otelimiz var, önümüzdeki sezon itibariyle onu da yapmak istiyoruz. Basketbol salonu projemiz var. Akatlar'ın izin süreci bitmek üzere, maketleri yapılıyor. Sponsorluk görüşmeleri de devam ediyor. Sponsorluk anlaşması imzalarsak ona da başlayacağız. Bizim yönetimimizin yapabilecekleri bunlar. 115. senedeyiz. Biz göreve geldiğimizde 109. seneydi. 109 senede yapılandan daha fazla yatırım yaptık. Pendik 1903'ü de açacağız. Geçen hafta Antalya 1903 açıldı. Türkiye'nin her yerinde Beşiktaş'ın marka algısıyla beraber taraftarlarının hoşça vakit geçireceği yerler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar şampiyonlukla taçlandığı zaman bir mana ifade ediyor.” “Bizde transfer hiç durmuyor” Talisca’yla ilgili olarak sorulan soruları da yanıtlayan Fikret Orman, “Beşiktaş'ın gündemi Talisca falan değil. O Beşiktaş'ın iç gündemi. Bunlar kamuoyuyla paylaşmak zorunda olmadığımız şeyler. Paylaşacaklarımızı zaten açıklıyoruz. Beşiktaş'ın yoğunluğu şampiyonluk üzerinedir. Bizde transfer hiç durmuyor. Talisca konusunda atağımız olabilir. Lig bitmedi, bütün yaz transferler konusunda konuşacağız zaten. Beşiktaş taraftarını takımının arkasında olmaya yöneltelim” diyerek sözlerini tamamladı.