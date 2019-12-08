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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na giriş yaptı

Beşiktaş taraftarı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na giriş yaptı

Beşiktaş taraftarının stada gelişinden detaylar

- İSTANBUL

İsaf Güvenlik Güçleri 


- Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta taraftarlar stada giriş yaptı. Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da başlayacak mücadelede deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacak. Bu müsabaka öncesi siyah-beyazlı taraftarlar da müsabakanın oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na geldi. Tepeüstü’nde toplanan 500 Beşiktaş taraftarı, güvenlik güçleri eşliğinde yürüyerek stadyuma giriş yaptı ve misafir takım tribünündeki yerini aldı.
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