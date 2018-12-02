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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş taraftarı derbi öncesi Çarşı’da toplandı

Beşiktaş taraftarı derbi öncesi Çarşı’da toplandı

Taraftarlardan Röportaj

Tezahür Tezahürat 

-Tezahüratlardan Görüntüler
-Çarşı Meydanı’ndan Görüntüler
-Detaylar

- İSTANBUL

- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı Meydanı’nda toplandı. Kartal heykelinin önünde toplanan çok sayıdaki taraftar maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam saat 20.00’de Beşiktaş Vodofone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş Çarşı Meydanı’nda toplandı. Her derbi öncesi Beşiktaşlı taraftarların toplanma yeri olan Çarşı'ya birçok taraftar akın etti. Kartal heykelinin önünde toplanan çok sayıdaki Beşiktaşlı taraftar maç öncesinde büyük coşku yaşadı. “Beşiktaş-Galatasaray derbisi için her sene Londra’dan geliyorum” Beşiktaş-Galatasaray maçı için Londra’dan geldiğini ifade eden Hasan Dur, “Geçen sene oynadığımız Galatasaray derbisiyle bu akşam oynayacağımız tarih aynı tarih. 3-0 yeneriz diye düşünüyorum. Yani Galatasaray’ın şansı yok bu sene. İki saattir buradayım. Her sene Galatasaray’la derbi olunca geliyorum. Ne zaman geldiysem de yendik” diye konuştu.
“Galatasaray’ın şansı yok” Derbi için Adana’dan İstanbul’a geldiğini söyleyen Nisa Nur Göçer ise, “Bu akşam Galatasaray’ı yeneceğiz. Dün maç için Adana’dan geldim. Adana’da yaşıyorum. Bu akşam Galatasaray’ın şansı yok. Biz kazanacağız. Baya heyecanlıyım” dedi.

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