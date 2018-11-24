Beşiktaş’tan Gaziantep’teki öğrencilere forma Haberi

-Hüseyin Özkaya'nın açıklamaları

-Serkan Balbal'ın açıklamaları

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- - Öğrencilerin formalarını dizi oyuncusu Serkan Balbal dağıttı GAZİANTEP



- Beşiktaş Kulübü tarafından Gaziantep’in Sarıt Mahallesi’nde eğitim gören 50 öğrenciye forma gönderildi. Çocuklara formalarını dizi oyuncusu Serkan Balbal dağıttı.

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nin girişimleri ile Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi’nde eğitim gören ilkokul çocuklarına forma hediye etti. Okul öğretmenlerinden Hilmi Bektaş, çocukların merakı üzerine Gaziantep'teki Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'ne ulaştı. Dernek yöneticilerinin de talebi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a iletmesinin ardından süreç başladı.

Taraftar ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse’nin de desteği ile forma, masa, sandalye, spor malzemeleri ve halı gibi okula yardım yapıldı. Çocukların forma sevinci Forma ve hediyeleri çocuklara, Çocuklar Duymasın dizisinin Tolga karakteri ile bilinen oyuncusu Serkan Balbal dağıttı.

Çocuklar hem hayalini kurduğu formalara kavuşurken hem de oyuncu Serkan Balbal'ı da yakından görme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gören Balbal, böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.



Balbal, "Bu projenin mimarı başkanımız ve Beşiktaşlı taraftarlar derneğinin üyeleridir. Böyle güzel çocukların sevindiği, mutlu olduğu, keyif aldığı bir günde bizim de yer almamızı istediler. Biz de tereddütsüz çıktık geldik. Şu anda bunun keyfini yaşıyoruz. Bütün okul Beşiktaşlı, öğretmenlerimizin de bu konudaki çabasını takdir ediyoruz. Bugün burada sadece forma dağıtılmadı. Okulun bir çok eksiğinin giderildiği noktalar oldu. Yani bir de 'Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur' diye bir laf vardır. Bu çocukların hepsinde bir Beşiktaş sevgisi varmış ve şimdi gördüğümüz bu görüntü de hepimizi mutlu ediyor" dedi.

"Set ekibinin hepsi Beşiktaşlı" Dizide Beşiktaş vurgusunu çokça yaptıklarını da söyleyen Balbal, "Bizim dizimizde de bütün ekip Beşiktaşlı. Yani Birol Güven’den, Tamer Karadağlı’ya diğer oyuncuların hepsine kadar hepimiz Beşiktaşlıyız. O yüzden orada da Beşiktaşlılığı rol olarak değil de içten yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Özkaya: "Süleyman Seba'nın sözünden yola çıkıldı" Gaziantep Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hüseyin Özkaya ise Süleyman Seba'nın 'İyi insan olmadan iyi bir Beşiktaşlı olunmaz' sözünden yola çıktıklarını anlatarak, "Süreç okuldaki Hilmi hocamızın bize mail atmasıyla başladı.

Biz de dernek olarak destek verdik. Zaten bir faaliyet yapmak istiyorduk, o yüzden geldik okula bir tespit yaptık. Okulun eksiklerine baktık. Yemekhanede masa ve sandalye sıkıntısı vardı. Ana sınıfında halı yoktu, o eksiği giderdik. Ayrıca futbol topu, basketbol, voleybol topu aldık ve takdim ettik. Süleyman Seba başkanımızın; 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' lafından yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Forma konusunda da kulübümüzden destek istedik. Sağ olsun Hakan Özköse önderliğinde formalar gönderildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Büyük sevinç yaşayan çocuklar ise kulüp ve dernek yönetimine teşekkür etti.

