Beşiktaş'tan Avusturya'da tatsız prova



- Beşiktaş, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabası kampındaki ilk hazırlık maçında bugün İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından CD Eibar ile karşı karşıya geldi. Kössen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kaybetti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, CD Eibar karşısına önceki iki hazırlık maçında olduğu gibi as kadro ile çıktı. İlk 45 dakikada, Beşiktaş karşısında orta sahada kaptığı toplarla hızlı hücumlar yapmaya çalışan Eibar ikinci denemesinde golü buldu ve 36. dakikada Enrique Garcia ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise Abdullah Avcı, 65'inci dakikadan sonra Lens, Medel ve Mirin haricinde tamamen genç oyuncuları sahaya sürdü. Bu dakikadan sonra pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, 79'uncu dakikada Mesa'nın golüyle 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Kössen Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türk taraftarlar tüm takıma sevgi gösterisinde bulunurken, özellikle Abullah Avcı ve Ricardo Quaresma'ya özel ilgi gösterdi. Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, korunmasız gelen birçok taraftarın maçı terk ettiği gözlendi.

