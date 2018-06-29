Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü - İSTANBUL

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü - İSTANBUL

- Antrenmandan görüntülerBeşiktaş'ta Negredo antrenmanda yer almadıBeşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.İSTANBUL (AA) - BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah - beyazlı oyuncular, pas ve şut çalıştı.Güneş'in yeni sezonda takımda düşünmediğini açıkladığı Alvaro Negredo, çalışmada yer almadı. İzinli Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Gary Medel ve Adriano Correia idmana katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Pepe de çalışmada bulunmadı.Slovakya yolculuğu yarınBeşiktaşlı oyuncular, kamp çalışmaları için yarın Slovakya'ya gidecek.Özel uçakla saat 14.00'te bu ülkeye hareket edecek siyah - beyazlılar, burada akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek.Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapılacak kamp 8 Temmuz'a kadar sürecek. İstanbul 'daki çalışmalarda yer almayan Oğuzhan Özyakup, Babel, Medel, Adriano burada takıma dahil olacak. İzinli olduğu için İstanbul 'daki son çalışmalarda yer alamayan Gökhan Töre de Slovakya'da çalışmalarını sürdürecek.

Teknik Direktör Gesi Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı