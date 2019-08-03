Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk divan başkanlığına seçildi - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk divan başkanlığına seçildi - İSTANBUL

- Oy sayım işlemlerinden görüntüler - Sonuçların açıklanması - Divan başkanlığına seçilen Tevfik Yamantürk'ün açıklamaları - Siyah - beyazlı kulübün yapılan olağan divan başkanlık kurulu seçiminde Tevfik Yamantürk yeniden başkanlığa getirildiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde yapılan olağan divan başkanlık kurulunda Tevfik Yamantürk yeniden başkanlığa seçildi.Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda Tevfik Yamantürk, Şeref Nasır ve Haluk Karakurt'un yarıştığı seçimde 947 üye oy kullandı.Oy verme işleminin sona ermesi ve oyların sayılması sonucunda mevcut başkan Tevfik Yamantürk 941 geçerli oyun 626'sını alarak yeniden başkanlığa getirildi.
Diğer adaylardan eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır 286, Haluk Karakurt ise 29 oy aldı. - Yamantürk: "Bir kümesin bir horozu olur"Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Tevfik Yamantürk, siyah - beyazlı kulübün tek bir başkanının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bu sıcakta gelip oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde değerlendireceğiz. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35'in oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Oy verenlere teşekkür ediyorum. Üslubumuzda değişiklik olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz kakofoni olur. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi our. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek, kendi menfaatlerimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için divan başkanlığı değil İstanbul 'un anahtarını verseler kabul etmem."

Yarış Divan Başkanlığı Divan Kurulu 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor Maçından KarelerOlimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı