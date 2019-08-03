Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

- Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı. Beşiktaş Kulübü’nde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır'ın yarıştığı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı. Üyeler, 6 sandıkta saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak.
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