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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı

Sandıklardan genel görüntü

- İSTANBUL

Yarış Divan Kurulu 


- Beşiktaş'ta Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı.
Beşiktaş Kulübü’nde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır'ın yarıştığı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde oy verme işlemi başladı.
Üyeler, 6 sandıkta saat 17.00'ye kadar oylarını kullanacak.
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