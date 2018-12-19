Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları - İSTANBUL
- Antrenmandan görüntülerBeşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Sakatlığı devam eden Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma antrenmana katılmazken, Ryan Babel uzun bir aranın ardından takımla çalıştıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma katılmadı.Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel ise bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.Trabzonspor maçının ardından 1 gün izin yaparak hazırlıklara başlayan siyah - beyazlılar bugün yapılan idmanın ilk bölümünde ısınma koşuları yaptı. Bir süre top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren Beşiktaşlı futbolcular son bölümde yarım sahada çift kale maç yaparak günü noktaladı.Siyah - beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.