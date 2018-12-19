Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları - İSTANBUL

- Antrenmandan görüntülerBeşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Sakatlığı devam eden Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma antrenmana katılmazken, Ryan Babel uzun bir aranın ardından takımla çalıştıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Ricardo Quaresma katılmadı.Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel ise bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.Trabzonspor maçının ardından 1 gün izin yaparak hazırlıklara başlayan siyah - beyazlılar bugün yapılan idmanın ilk bölümünde ısınma koşuları yaptı. Bir süre top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren Beşiktaşlı futbolcular son bölümde yarım sahada çift kale maç yaparak günü noktaladı.Siyah - beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Teknik Direktör Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı