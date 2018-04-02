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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları - İSTANBUL

- Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları - Antrenmanlardan detaylar Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları - Dizinde ağrısı olan Gökhan Gönül antrenmana katılmazken, Negredo dinlendirildiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda koşu ve ısınma hareketleri yapıldı. Ardından üç grup halinde değişmeli olarak top kapma ve pas çalışması yapan siyah - beyazlı futbolcular, antrenmana yarı sahada minyatür kale maçla devam etti. İdman, koşuyla sona erdi.Antrenmanın ardından Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Cyle Larin ekstra şut çalışması yaptı.Dizinde ağrısı bulunan ve antrenmana katılmayan Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandı. Elmacık kemiğinde kırık olan ve bir süredir maskeyle çalışan Alvaro Negredo ise dinlendirildi.Antrenman öncesinde Özel Çengelköy Anadolu Lisesi'nden gelen bir grup öğretmen ve öğrenci, teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek ve plaket verdi. Öğrenciler, futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundu. İdmanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin davetilisi bir grup taraftar da izledi.Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Minyatür Teknik Direktör Öğretmen Rektör 

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