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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta Divan Kurulu Toplantısı başladı İzle

Beşiktaş’ta Divan Kurulu Toplantısı başladı İzle

Beşiktaş Divan Kurulu Toplansı'nın açılışından görüntüler

Saygı Duruşu Toplantı Divan Kurulu 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
-Detaylar

- İSTANBUL

- Beşiktaş Kulübü’nün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta başladı.
Siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleşiyor. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı.
20 Ekim ayında yapılan seçimde Beşiktaş’ın 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve ekibi, yeni görevlerinde ilk kez divan kurulu üyelerinin karşısına çıkıyor.
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