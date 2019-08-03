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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Beşiktaş’ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Oy sayımından genel görüntü

Yarış Divan Başkanlığı 

-Tevfik Yamantür'ün açıklaması

- - 626 oyla Tevfik Yamantürk yeniden başkan seçildi İSTANBUL

- Beşiktaş Kulübünün Olağan Divan Başkanlığı Kurulu seçimi sonuçlandı. Üç adayın yarıştığı seçimde oyların 626'sını alan Tevfik Yamantürk, ikinci kez başkanlığa seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte Divan Başkanlığı Kurulu seçimi tamamlandı. Vodafone Park’ta 947 üyenin oy verdiği seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır başkanlık için yarıştı. 17.00’de kapanan sandıkların sayımı sonucunda 941 geçerli oyların 626’sını alan Tevfik Yamantürk, tekrar Divan Başkanlığı’na seçildi. Diğer başkan adaylarından Haluk Karakut 29, Şeref Nasır ise 286 oy aldı. Yamantürk: “Bir kulübün de bir başkanı olur” Başkan Tevfik Yamantürk, seçim sonrası şunları söyledi: “Bu sıcakta buralara kadar gelip, oy veren bütün üyelere teşekkür ediyorum. Bu sonuçları çok ciddi şekilde okuyacağız. Bize oy vermeyenleri niye bize oy vermediler diye okuyacağız. Bize oy vermeyen yüzde 35 oyuna talibiz. Bunu iyi okumamız lazım. Üslubumuzda değişikli olmayacak. Söylediklerimize uyup uymamak yönetimin takdiridir. Birden fazla kişi konuşursa ahenk olmaz. Bir kümesin bir horozu olur. Bir insanın bir eşi olur. Bir kulübün de bir başkanı olur. Biz tabii ki düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Kendi egolarımızı tatmin etmek için, kendi menfaatimizi kulübün menfaatinin önüne geçirmek için değil divan başkanlığı İstanbul’un anahtarını verseler kabul etmem.” İşte sandık sonuçları: 1. Sandık Kullanılan oy: 185 Geçerli oy: 184 Tevfik Yamantürk: 106 Haluk Karakurt: 6 Şeref Nasır: 72 Boş: 1 2. Sandık Kullanılan oy: 161 Geçerli oy: 159 Tevfik Yamantürk: 114 Haluk Karakurt: 3 Şeref Nasır: 42 3. Sandık Kullanılan oy: 166 Geçerli oy: 164 Tevfik Yamantürk: 97 Haluk Karakurt: 6 Şeref Nasır: 61 4. Sandık Kullanılan oy: 161 Geçerli oy: 161 Tevfik Yamantürk: 113 Haluk Karakurt: 5 Şeref Nasır: 43 5. Sandık Kullanılan oy: 147 Geçerli oy: 146 Tevfik Yamantürk: 101 Haluk Karakurt: 5 Şeref Nasır: 40 6. Sandık Kullanılan oy: 127 Geçerli oy: 127 Tevfik Yamantürk: 95 Haluk Karakurt: 4 Şeref Nasır: 28
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