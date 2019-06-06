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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı Haberi

Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı Haberi

Bayramlaşma töreninden detaylar

- İSTANBUL

Hatıra Fotoğrafı Bayramlaşma Allah 


- Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Vodafone Park'ta gerçekleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Hüseyin Mican, bayramlaşmada hazır bulundu. Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleşti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında sporcuların bulunduğu bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta yapıldı. Bayramlaşma sırasında kısa bir açıklama yapan Hüseyin Mican, "Ramazan Bayramınız herkese mübarek olsun. Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle, önümüzdeki sezonun yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Bayramlaşma töreni, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.
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