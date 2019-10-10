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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş'ta 4. aday İsmail Ünal oldu

Beşiktaş'ta 4. aday İsmail Ünal oldu

İsmail Ünal'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Yarış Genel Kurul Etiler Öğrenciler Basın Mensupları 


- Beşiktaş'ta 20 Ekim'deki olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde İsmail Ünal adaylığını açıklayan 4. isim oldu. Ünal, Divan Kurulu Başkanlığı'na gelerek geçici yönetim kurulu listesini teslim etti. Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal, 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Bugün kulüp binasına gelerek Divan Kurulu Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu listesini teslim eden Ünal; Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi'nin ardından adaylığını açıklayan 4. isim oldu. Yönetim kurulu listesini verdiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ünal, Süleyman Seba'nın okuluna giden öğrenciler olarak buraya geldiklerini belirterek, "Onun öğretilerinden yola çıkarak dün yaptığım açıklamamda, yarış dar boğazdan geçerken değil, geniş denizlere açıldığımızda yapılmalıdır dedim. Önümüzde önemli günler var. Bunu sadece adaylar için değil Beşiktaş camiası için söyledim. Önemli olan Beşiktaş ve bizleriz. Bizler derken tüm Beşiktaş taraftarını, kongre üyelerini ve sevenlerini kastediyorum. Gönül bizim kalbimizdeki siyah-beyaz ve Karakartal'dır. Yarışan bütün adaylara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde proje ve kadroları açıklayacağım. Teşekkür ediyorum. Birçok aday olması gayet güzel. Herkes gönül birlikteliği içinde Beşiktaş'ın zor günlerden aydınlık günlere açılması konusunda pencere gibidir. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

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