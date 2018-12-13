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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş-Malmö maçının ardından - Uwe Rösler - İSTANBUL

Beşiktaş-Malmö maçının ardından - Uwe Rösler - İSTANBUL

- Malmö Teknik Direktörü Rösler'in konuşmasıMaçın ardından - Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler:"Beklenmeyeni başarmış olduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum" - "Maçı 1 - 0'a getirmek bizim için önemli noktaydı ama Quaresma'nın kırmızı kartıyla daha çok rahatlamış olduk"İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 1 - 0 yenen Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler, gruptan çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rösler, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada pozisyon buldukları gibi kalecilerinin de iyi performans sergilediğini belirterek, "Beklenmeyeni başarmış olduk, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.
Gruptan çıkarak misyonlarını tamamladıklarını vurgulayan Rösler, "Zor maç oldu, bunu bekliyorduk. Beşiktaş'ın son dört maçını incelemiştik. Baskılı oynadık. 2 - 0'a getiremedik, 1 - 0 yaparak durumu kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.
Maçın kırılma anı konusundaki soruyu yanıtlayan Rösler, "Quaresma önemli takımlarda oynamış, kapasitesini bildiğimiz bir oyuncu. Sık sık kulvar değiştirdi, sağ kulvarda kontrol edilmesi zor oyuncuydu. Biz kontrol ettik. Maçı 1 - 0'a getirmek bizim için önemli noktaydı ama Quaresma'nın kırmızı kartıyla daha çok rahatlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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