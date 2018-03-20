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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Beşiktaş kurucularını andı - İSTANBUL

Beşiktaş kurucularını andı - İSTANBUL

- Mezarı başındaki anmadan detaylarBeşiktaş kurucularını andı - Siyah - beyazlı kulübün kurucularından Mehmet Şamil Shaplı ve Hüseyin Bereket Shaplı için anma töreni düzenlendiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün kurucularından Mehmet Şamil Shaplı ve Hüseyin Bereket Shaplı, kulübün 115. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kabirleri başında anıldı.Eyüp Sultan Kabristanı'nda düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve yönetim kurulu üyesi Berk Hacıgüzeller katıldı.
Törende Kur'an - ı Kerim okunarak, dualar edildi. Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Anma Töreni 

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