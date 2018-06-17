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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı - İSTANBUL

Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı - İSTANBUL

- Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni - Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Yavuz Özeren'in konuşması Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Vodafone Park'ta yapıldı.Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı Yavuz Özeren, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında mücadele eden atletizm ile güreş takımı sporcuları katıldı.
Bayramlaşma merasiminde kısa bir açıklama yapan Özeren, "Bu bayram gününde, tatil gününde evlerinizden ayrılıp buraya gelerek Beşiktaş'ın geleneksel gününe katkı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 2018 - 2019 sezonunun tüm Beşiktaşlılara, özellikle futbol takımımız adına başarılı geçmesini diliyor, başarıların devamını bekliyorum." ifadelerini kullandı.Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Güreş Takımı Tatil Günü Hatıra Fotoğrafı Futbol Takımı Bayramlaşma 

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