Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş Kulübü’nde bayramlaşma töreni yapıldı Haberi

Beşiktaş Kulübü’nde bayramlaşma töreni yapıldı Haberi

Beşiktaş Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'ın açıklamaları

Genç Arkadaşlar Kalaba Alabalık Bayramlaşma Boks 

-Bayramlaşmadan detay görüntüler

- İSTANBUL

- Beşiktaş’ta Kurban Bayramı vesilesiyle, Süleyman Seba Salonu’nda bayramlaşma töreni yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park’ın Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapması nedeniyle Süleyman Seba Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yönetim bazında katılımın olmadığı bayramlaşma törenine siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu üyeleri ile boks ve atletizm şube sporcuları katıldı.
Törende bir konuşma yapan Beşiktaş Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar, “Beşiktaş büyük, birbirine bağlı, sevgisi yüksek olan bir camia. Burada genç arkadaşlarımız ve büyüklerimiz bir aradayız. Bayramın son günü olması ve tatillere denk gelmesi nedeniyle, gereken daha büyük kalabalıkları bulmak mümkün kılmıyor. Umarım gelecekte daha büyük ve kalabalık bayramları kutlamak nasip olur. Öncelikle Beşiktaşımızı kuran, bugünlere gelmemize vesile olan kurucularımızı ve büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum. Yeni sezon da bu hafta başlıyor. Hem futbol hem de tüm branşlarda Beşiktaşımızın özlediği başarılara kavuşmasını diliyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Zenginliği Dudak Uçuklatıyor Zenginliği Dudak Uçuklatıyor
ONE MMA Boks ŞampiyonasıONE MMA Boks Şampiyonası
Başakşehir Şampiyonlar Ligine Veda Etti!Başakşehir Şampiyonlar Ligine Veda Etti!
Trabzonspor Deplasmandan Avantajlı DöndüTrabzonspor Deplasmandan Avantajlı Döndü
Galatasaray-Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray-Akhisarspor Maçından Kareler
Galatasaray'dan 4 Maçta 2 GalibiyetGalatasaray'dan 4 Maçta 2 Galibiyet
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı