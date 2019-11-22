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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaşlı heyeti karşılamaya gelen taraftarlar coşkusu

Rektör 

-Beşiktaşlı heyetin otobüse binmesi
-Otobüsün havaalanından çıkışı

- KONYA

- Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında taraftarların coşkusuyla karşılandı. Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da aralarında bulunduğu kafile siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
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