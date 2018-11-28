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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş kafilesi Sarpsborg'a ulaştı - STOCKHOLM

Beşiktaş kafilesi Sarpsborg'a ulaştı - STOCKHOLM

- Beşiktaş kafilesi Sarpsborg'a ulaştı - Kafilenin gelişinden detaylar Beşiktaş kafilesi Sarpsborg'a ulaştıSTOCKHOLM (AA) - UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın Sarpsborg ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Norveç'e geldi.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla başkent Oslo'ya inen siyah - beyazlı kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Sarpsborg kentine ulaştı ve kamp yapacağı otele geçti.Otel önünde bekleyen az sayıda taraftar kafileye sevgi gösterisinde bulunurken, bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi.Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kafilede yer almadı.

Başkent 

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