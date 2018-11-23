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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

- Futbolcu ve teknik heyetin havaalanından çıkışı

-- Kafilenin havalanından ayrılışı
-- Detaylar

- KAYSERİ

- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacak olan Beşiktaş kafilesi, maçın oynanacağı Kayseri'ye geldi. TFF, müsabakanın oynanması planlanan Osmanlı Stadı'nda saha zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu gerekçesiyle, yarınki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu. Alınan kararın ardından Beşiktaş kafilesi, özel uçakla maçın oynanacağı kente geldi. Erkilet Havaalanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, daha sonra yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde maç saatine kadar konaklayacağı otele geçti. Beşiktaş kafilesini Kayseri'de az sayıda taraftar karşıladı.
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