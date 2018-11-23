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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş kafilesi, Kayseri'de

Beşiktaş kafilesi, Kayseri'de

- Kayseri Havalimanı - Beşiktaş kafilesinin taraftarlarca karşılanmasıBeşiktaş kafilesi Kayseri 'deKAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile Kayseri 'de karşılaşacak Beşiktaş, bu kente geldi.Siyah - beyazlı kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarları coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, başta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş olmak üzere takıma büyük ilgi gösterdi. Havalimanı çıkışında bekleyen bazı taraftarlar, meşale yakıp siyah - beyazlı takım lehine tezahüratta bulundu. Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nın zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu gerekçesiyle MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar vermişti.

Dera Tezahür Tezahürat Rektör 

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