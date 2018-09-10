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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'den AA'ya özel açıklamalar - BELGRAD İzle

Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'den AA'ya özel açıklamalar - BELGRAD İzle



: - Beşiktaş'ın Torino'dan kadrosuna kattığı Sırbistanlı milli futbolcu Adem Ljajic açıklamasıBeşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'den AA'ya özel açıklamalar - Sırbistanlı milli futbolcu Adem Ljajic:"Beşiktaş gibi köklü bir kulübün parçası olduğum için kendimi gururlu hissediyorum" - "Artık hem Beşiktaş'ın hem de milli takımın kartalıyım" - "En iyi olduğumu düşündüğüm yerde, yani forvet arkasında oynamayı umuyorum"BELGRAD (AA) - NEBOJSA PETROVİC - Beşiktaş'ın yeni transferi Sırbistanlı milli futbolcu Adem Ljajic, Beşiktaş gibi köklü bir kulübün parçası olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Adem Ljajic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Sırbistan'ın hem de yeni takımı Beşiktaş'ın simgesinin "kartal" olduğuna dikkati çekerek, "Artık hem Beşiktaş'ın hem de milli takımın kartalıyım." ifadesini kullandı.Milli maçların ardından siyah - beyazlı ekiple yeniden antrenmanlara çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Ljajic, "Beşiktaş gibi köklü bir kulübün parçası olduğum için kendimi gururlu hissediyorum. Takıma en iyi şekilde dahil olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.
Ljajic, tek amacının sahada iyi bir performans ortaya koymak olduğunu belirterek, taraftarların beklentilerini karşılayacağına inandığını aktardı.Daha önce Inter'de beraber oynadığı Gary Medel ile yeniden bir araya geleceği için de mutlu olduğunu vurgulayan Ljajic, "Ayrıca aynı dili konuştuğum Domagoj Vida var. Takım arkadaşlarımın beni sıcak karşılaması uyum sürecimi kolaylaştıracak." diye konuştu.
- "Tosic faydalı tavsiyelerde bulundu"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le kısa bir görüşme yaptığını anlatan Ljajic, "Beni saha içinde birkaç yerde kullanmak istediğini söyledi ancak en iyi olduğumu düşündüğüm yerde, yani forvet arkasında oynamayı umuyorum." dedi.
Ljajic, milli takımdan arkadaşı Dusko Tosic ile Beşiktaş'ta da beraber oynama fırsatını kıl payı kaçırdığını belirterek, "Çin'e gittikten sonra kendisiyle görüştüm. Bana son derece faydalı tavsiyelerde bulundu. Özellikle İstanbul'daki hayat ve yemekler konusunda." ifadelerini kullandı.Yeni takımı Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansını da değerlendiren Ljajic, şunları kaydetti:"Malmö, Genk ve Sarpsborg'dan daha kaliteli olduğumuzu ve gruptan çıkmamızın sorun olmayacağını düşünüyorum. Maç maç ilerlemeliyiz, zira her maç beraberinde tuzaklar ve tehlikeler getiriyor. Önce gruptan çıkalım, sonra daha büyük başarıların hayalini kuralım."

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