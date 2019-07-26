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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da - İSTANBUL

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas İstanbul'da - İSTANBUL

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas dos Santos, İstanbul 'a geldi.Brezilya'dan kalkan THY uçağıyla İstanbul 'a gelen 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince karşılandı.Douglas, daha sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanında ayrıldı.Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

Forma Trol 

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