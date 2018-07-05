Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş'ın Slovakya kampı - BRATİSLAVA

Beşiktaş'ın Slovakya kampı - BRATİSLAVA

- Antrenmandan detaylarBeşiktaş'ın Slovakya kampı - Siyah - beyazlı ekip, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle akşam antrenmanını yarıda kestiBRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya kampında akşam antrenmanını yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı.
Daha sonra çift kale maç yapan siyah - beyazlı ekip, yoğun yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle idmanı sonlandırdı.Bu arada çift kale maçı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da takip etti.Yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek siyah - beyazlı ekip, kamp çalışmaları kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü Macaristan 2. Lig ekiplerinden BFC Siofok'la, 8 Temmuz Pazar günü ise bir başka Macar ekibi Gyirmot'la hazırlık maçı oynayacak.

Şiddetli Fırtına Teknik Direktör Rektör Hazırlık Maçı 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Uruguay - Portekiz Maçından KarelerUruguay - Portekiz Maçından Kareler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı