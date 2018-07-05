Beşiktaş'ın Slovakya kampı - BRATİSLAVA

- Antrenmandan detaylarBeşiktaş'ın Slovakya kampı - Siyah - beyazlı ekip, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle akşam antrenmanını yarıda kestiBRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya kampında akşam antrenmanını yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra çift kale maç yapan siyah - beyazlı ekip, yoğun yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle idmanı sonlandırdı.Bu arada çift kale maçı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da takip etti.Yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek siyah - beyazlı ekip, kamp çalışmaları kapsamında 7 Temmuz Cumartesi günü Macaristan 2. Lig ekiplerinden BFC Siofok'la, 8 Temmuz Pazar günü ise bir başka Macar ekibi Gyirmot'la hazırlık maçı oynayacak.