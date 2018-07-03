Beşiktaş'ın Slovakya kampı - BRATİSLAVA

- Antrenmandan ve çift kale maçtan görüntüler BRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya kampında yeni sezon çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk bölümünde futbolcular, kültür fizik ve şut çalışmaları yaptı. Siyah - beyazlı oyuncular idmanın ikinci kısmını çift kale maç yaparak tamamladı.Bu arada Beşiktaş’ın gurbetçi taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.Siyah - beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.