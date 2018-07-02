Beşiktaş'ın Slovakya kampı - BRATİSLAVA

- Antrenmandan detaylarBRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya kampında yeni sezon çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas, top kontrolü ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.Öte yandan, çok sayıda gurbetçi futbolsever, Beşiktaş'ın antrenmanını takip etti.Siyah - beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı iki antrenmanla devam edecek.