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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş'ın Slovakya kampı - BRATİSLAVA

Beşiktaş'ın Slovakya kampı - BRATİSLAVA

- Antrenmandan detaylarBeşiktaş'ın Slovakya kampı - Ryan Babel ve Gary Medel, Slovakya kampına katıldıBRATİSLAVA (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya kampında çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve kondisyon çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.Siyah - beyazlı ekipte iki oyuncu daha kampa dahil oldu. Gökhan Töre'nin sabah idmanında çalışmalara katılmasının ardından, akşam antrenmanında ise Ryan Babel ile Gary Medel takımdaki yerlerini aldı.Bu arada, çevre ülkelerden gelen bir grup Beşiktaş taraftarı da antrenmanı izledi.Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Teknik Direktör Rektör 

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