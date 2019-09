Beşiktaş’ın Gerede’deki tesisi törenle açıldı

-İstiklal Marşı ve saygı duruşu

- Bolu’nun Gerede ilçesinde Beşiktaş Kulübü'nün kamp ve dinlenme tesisi Bakan Kasapoğlu ve Başkan Orman’ın katılımıyla açıldı. Başkan Orman, “Kış kamplarını da burada yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Beşiktaş’ın Bolu’nun Gerede ilçesinde restorasyonu tamamlanan kamp ve dinlenme tesisi Esentepe The Sign Otel, düzenlenen törenle açıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Başkan Fikret Orman, “Bu yaz kampıyla yurt dışına döviz göndermemizi çözmemiz lazım. Bu bölgeler bu iş için en güzel bölgeler. Dünyanın cennet noktalarından bir tanesi. Kış kampları hep beraber Antalya’da gayet güzel çözülüyor. Yaklaşık binin üzerinde takım orada kamp yapıyor. Dünyanın her tarafından geliyorlar ama kış kamplarını olduğu gibi yaz kamplarını da artık burada yapmanın hem ülkemiz hem bölgemiz hem de tanıtım açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Siz destek verirseniz bizim de kulüp olarak her şeyi yapacağımıza emin olabilirsiniz” dedi.

Bakan Kasapoğlu: "Spor yapan bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz" Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, devrim niteliğinde pek çok başarıya hep birlikte imza attıklarını belirterek, “Ülke olarak son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, kararlılığıyla pek çok alanda açılımlar gerçekleştirdik. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem, sporcuya verdiği önem büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Stadyumlarımızla, kalitesiyle, modernliğiyle, salonlarımızla, havuzlarımızla, açık ve kapalı kortlarımızla ülkemiz tesis açısından dört dörtlük envantere sahip. İnşallah bundan sonraki süreçte de tesislerimizi insanlarımızla daha çok doldurarak, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, spor yapan bir toplum olma yolunda hızla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle süreci de sporda başarıyı taçlandırarak götüreceğiz. Gerek kulüplerimize gerek federasyonlarımıza ve gerekse burada bizim en önemli iş ortağımız olan yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü düşünüyorum” diye konuştu.

“Katma değer üretmeye devam edeceğiz” Spor turizmine çok önem verdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Bunu da son aylarda 11. Kalkınma Planı çerçevesinde spor turizmini kalkınma planına dahil ettik ve bu vesileyle de gerek kış turizmiyle ilgili, futbolla alakalı gerek diğer branşlarla ilgili olmak üzere Gerede ve bu bölge olsun hakikaten çok ciddi zenginliklere sahip. Bizler de yerel yönetimlerle, kulüplerle, federasyonlarla el ele vereceğiz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Hem buradan yıldız sporcuları çıkaracağız hem de dünyanın yıldızlarını Gerede’de, Bolu’da, ülkemizde hep birlikte misafir edeceğiz. Hem misafirliğimizle hem onlara sağlayacağımız kaliteli tesislerle hizmet edeceğiz ve gerek ülkemizin yarınları adına gerek insanlığın geleceği adına katma değer üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.