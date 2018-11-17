Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş'ın borcu: 2 milyar 495 milyon TL Haberi

Beşiktaş'ın borcu: 2 milyar 495 milyon TL Haberi

Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel'in açıklamaları

- İSTANBUL

Lyon 


- Beşiktaş'ın 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 TL borcu olduğu açıkladı.
Beşiktaş'ta gerçekleşen Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda borç açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlıların borcuyla ilgili bilgiler verdi. Siyah-beyazlıların toplam 2 milyar 495 milyon 267 bin 687 TL borcu olduğu ifade edilirken, bu borcun 1 milyar 784 milyon 788 bin 30 TL'sinin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 710 milyon 479 bin 657 TL'sinin ise kulübe ait olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın toplam alacağının 376 milyon 157 bin 524 TL olduğu ifade edilirken, borç-alacak farkı ise 2 milyar 119 milyon 110 bin 163 TL olarak belirlendi.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı