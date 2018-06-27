Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü



- Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Beşiktaş, Slovakya kampı öncesinde antrenmanlarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Çalışma ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra istasyon, pas ve dar alanda top çalışması yaptı. Kalecilerin ayrı çalıştığı antrenmanda izinli olan Adriano, Oğuzhan, Medel, Babel ve Negredo yer almadı. Dünkü çalışmada yer almayan Aras Özbiliz ise takımla birlikte antrenmana dahil oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, 21 yaş altı takımından Süleyman Selak, Mertcan Açıkgöz, Ege Atlam, Erdem Seçgin ve Marlon Bülent Üçüncü'yü de A takımla antrenmana aldı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

