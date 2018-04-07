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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Beşiktaş - Göztepe maçının ardından - Şenol Güneş (1) - İSTANBUL

Beşiktaş - Göztepe maçının ardından - Şenol Güneş (1) - İSTANBUL

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Göztepe karşısında iştahlı bir oyun sergilediklerini belirterek, ' Son bölümde kompakt oyunu yapamadık. Bizim için güzel bir gün oldu. ' dedi.

Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon Rektör Irak 

Ligde çok puan toplayan Göztepe karşısında işlerinin zor olacağını düşünerek sahaya çıktıklarını kaydeden Güneş, ' İlk bölümde gol gelinceye karşı o direnç ortaya konuldu. Duran toptan attığımız gol ibreyi bize çevirdi. Bütün oyuncular basit oynamaya çalıştı. Bizim daha fazla olmak üzere karşılıklı pozisyonlar vardı. En büyük hatamız savunmadan çıkarken, top kayıplarıyla gol yemekti. Gol de öyle oldu. ' ifadelerini kullandı.Şenol Güneş, kalan haftalarda doğru ve güzel işler yapmaları halinde şampiyonluğa ulaşabileceklerini dile getirdi. - ' Başkanımızdan Allah razı olsun ' Hafta içinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalarla gündem olan Göztepeli oyuncu Demba Ba'nın performansına değinen Güneş, şunları söyledi: ' Demba Ba'nın bir topu direkten döndü. Başkanımızdan Allah razı olsun. Ondan dolayı savunmada üç oyuncuyla durdurmaya çalıştık. Demba Ba, görevini iyi yaptı. Yazılanın, çizilenin boş olduğunu gösterdi. Basit laflarla birilerini töhmet altında bırakmak yanlış. Başkanın (Fikret Orman) öyle bir kastı yok. Öküz altında buzağı ararsan bulursun. Beşiktaş almak istese ve bizim maçta bu oyuncu bilerek oynamasa, güvenmeyeceğin oyuncu alır mısın. Böyle bir şey doğru değil. İki üç gün yazdık, bunu da unuturuz. ' Siyah - beyazlı formayla ilk maçında gol bulan Cyle Larin'e değinen Şenol Güneş, ' Larin, genç bir oyuncu. Eksikleri olan bir oyuncu. Dinamizm, koşu temposu olarak hareketli. Oynadığı kısa süre içinde onu göstermeye çalıştı. Hem rakibe baskı yaptı hem pozisyon aramaya başlamıştı. Hala çok eksiği var. Oyun başında oynamakla, skor koptuğunda oyuna girmek arasında fark olabilir. Mustafa da gol atmadı ama olumlu buluyorum. Vida da istekli girdi. ' değerlendirmesinde bulundu.Farklı alınan galibiyetlerle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, ' En fazla hücum eden, pozisyon üreten takımız. Ama daha az gol atan takımız. Oyun olarak büyük sorunları olan takım değiliz. Beceri ve pozisyonları değerlendirme olarak eksiklerimiz var. Beşiktaş, takım olarak basit ve hızlı oynamayı tercih ettiğinde daha etkili oluyor. ' diye konuştu.
Cezalı oyuncuların katılmasıyla işlerinin daha da kolaylaşıp kolaylaşmayacağı sorusuna Güneş, ' Yoklukta takım yapmak kolay, çoklukta takım yapmak zor. Gelecek oyuncuların durumu iyi mi kötü mü bakacağız. ' yanıtını verdi. - ' Talisca'nın teknik olarak kalmasını isterim ' Güneş, bu sezon takımın en etkili oyuncusu olan ve Göztepe karşısında da golünü kaydeden Anderson Talisca konusunda ise ' Talisca'nın teknik olarak kalmasını isterim. Transfer konusu bizim dışımızda bir olay. Yediğimiz golde onun hatası var. Topu kaybeden oydu. Gol atması önemli, gol atacağını hissettiren bir oyuncu. Yeterki oynamak istesin. ' ifadelerini kullandı.
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