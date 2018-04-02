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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmandan görüntüler

- İSTANBUL

Minyatür Öğrenciler Rektör 


- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.
Antrenman öncesinde Özel Çengelköy Anadolu Lisesi öğrencileri Teknik Direktör Şenol Güneş'e plaket ve çiçek verirken, Kocaeli'den gelen bir grup taraftar da çalışmayı takip etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda değişmeli top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada 3 minyatür kale ile oynanan maçın ardından antrenman sona erdi. Antrenmanın ardından Larin, Quaresma ve Jeremain Lens şut çalışması gerçekleştirirken, Gary Medel de bireysel olarak bir süre çalışmasına devam etti.
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