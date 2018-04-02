Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı



- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesinde Özel Çengelköy Anadolu Lisesi öğrencileri Teknik Direktör Şenol Güneş'e plaket ve çiçek verirken, Kocaeli'den gelen bir grup taraftar da çalışmayı takip etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda değişmeli top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada 3 minyatür kale ile oynanan maçın ardından antrenman sona erdi. Antrenmanın ardından Larin, Quaresma ve Jeremain Lens şut çalışması gerçekleştirirken, Gary Medel de bireysel olarak bir süre çalışmasına devam etti.

