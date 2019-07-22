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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş efsaneleri ile Hatay protokolü maç yaptı

Beşiktaş efsaneleri ile Hatay protokolü maç yaptı

maçtan görüntüler

Cenin Beraberlik Şampiyon Eski Futbolcu 

-detaylar

- - Beşiktaşlı eski futbolcular Hatay protokolüne karşı HATAY

- Hatay’da 35’incisi gerçekleşen Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nın final maçı öncesi Beşiktaş’ın efsanevi futbolcularıyla Hatay protokolü maç yaptı. Centilmence geçen mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Hatay’da her yıl düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası’nın bu yılki gösteri konuğu Beşiktaş’ın efsanevi futbolcuları Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Oktay Aydaz, Saffet İşler, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Olcay Doğu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman oldu. Beşiktaş efsanelerine ise rakip olan protokolde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve Defne Belediyesi Başkanı İbrahim Güzel yer aldı. Başlama vuruşuyla başlayan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçti, Hatay protokolü daha sonra 3 gol atarak skoru 3-2’ye taşıdı. Mücadelenin son golü ise Beşiktaş’tan geldi. 30 dakikalık mücadelenin ardından maç 3-3 bitti. Gecenin final maçında ise Defne Belediyespor ile Arsuz Belediyespor karşılaştı. Defne Belediyespor mücadeleyi 2-1 kazanarak 35. Erhan Aksay Turnuvası’nın şampiyonu oldu.
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