Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı İzle



- Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak Divan Kurulu Toplantısı'nda hazır bulundu. Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.

2018 yılının 4. ve son Divan Kurulu Toplantısı olan bu toplantının ardından önümüzdeki yıldan itibaren siyah-beyazlıların Divan Kurulu toplantıları yılda 3 kez yapılacak. Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin tam kadro olarak yer aldığı toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri okundu.

